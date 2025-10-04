Entre pile de livres et pile de crêpes Bibliothèque des Mille-Feuilles, à Ségoufielle Ségoufielle

Entre pile de livres et pile de crêpes Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque des Mille-Feuilles, à Ségoufielle Gers

Accès libre

Lecture de contes

L’une de nos adhérentes viendra à la fois régaler nos oreilles, par la lecture d’une jolie pile d’albums choisis ; mais aussi nos papilles, avec une savoureuse pile de crêpes pour accompagner les gourmands !

Bibliothèque des Mille-Feuilles, à Ségoufielle Impasse de cabaret 32600 Ségoufielle Ségoufielle 32600 Gers Occitanie

