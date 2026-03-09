Entre plantes, oiseaux & papillons RDV au Parking de la Mairie pour covoiturage Archettes

Entre plantes, oiseaux & papillons

RDV au Parking de la Mairie pour covoiturage 54 Route d’Epinal Archettes Vosges

Un papillon manipulateur de fourmis ? Un oiseau sadique ? Des plantes Extraordinaires ? Venez les découvrir lors d’une sortie accessible aux petits comme aux grands ! Sortie animée par Emma Heimburger, animatrice nature au CEN LorraineTout public

RDV au Parking de la Mairie pour covoiturage 54 Route d’Epinal Archettes 88380 Vosges Grand Est +33 3 87 03 00 97

A butterfly manipulating ants? A sadistic bird? Extraordinary plants? Come and discover them on an outing accessible to young and old alike! Led by Emma Heimburger, nature coordinator at CEN Lorraine

