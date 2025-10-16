Entre silence et non-dits, les protestants d’Alsace face au nazisme Dambach-la-Ville

Entre silence et non-dits, les protestants d'Alsace face au nazisme

4 Place du Marché Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Jeudi 2025-10-16 19:30:00

2025-10-16 21:30:00

2025-10-16

Une soirée pour lever le voile sur une page méconnue de notre histoire Entre silence et non-dits, les protestants d’Alsace face au nazisme . Rencontre avec Michel Weckel, auteur de deux ouvrages percutants sur les ambiguïtés et les engagements de certains protestants alsaciens durant la période nazie.

Pourquoi le silence sur les évènements qui se se sont déroulés entre 1940 et 1945, a-t-il été aussi assourdissant dans l’Eglise protestante d’Alsace et de Moselle pendant des décennies ? Quelles ont été les positions des pasteurs, des notables et des intellectuels protestants alsaciens avant, pendant et après la période nazie ? Pourquoi n’a-t-on jamais parlé des convictions germanophiles des uns et de la résistance courageuse des autres ? Comment se fait-il que ce soit des rangs d’organisations régionalistes luthériennes que sont sortis un certain nombre de cadres du national-socialisme alsacien ?

Pourquoi des fils de pasteurs se sont-ils volontairement engagés dans l’armée allemande, dans les jeunesses hitlériennes ou dans la Waffen-SS ? Qu’en a-t-il été, après 1945, du sort des uns et des autres dans le cadre de l’épuration ? C’est de toutes ces questions et de quelques autres, que nous parlerons lors de cette conférence-débat…

Michel Weckel est né en 1958 a Strasbourg.

Après des études de théologie, il a occupé diverses fonctions en qualité de pasteur et chargé de mission au sein de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine (UEPAL). Il a été délégué régional de la Cimade pour l’Alsace et la Moselle de 1987 à 2006. 0 .

4 Place du Marché Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 62 04 91 reservation.foyer.culturel@dambach-la-ville.fr

English

An evening to lift the veil on a little-known page of our history: Entre silence et non-dits, les protestants d?Alsace face au nazisme ( Between silence and unspoken words, Alsatian Protestants and Nazism ). A meeting with Michel Weckel, author of two hard-hitting books on the ambiguities and commitments of certain Alsatian Protestants during the Nazi period.

German

Ein Abend, um den Schleier über einer wenig bekannten Seite unserer Geschichte zu lüften: Entre silence et non-dits, les protestants d’Alsace face au nazisme (Zwischen Schweigen und Unausgesprochenem, die Protestanten im Elsass angesichts des Nationalsozialismus). Treffen mit Michel Weckel, Autor von zwei eindringlichen Büchern über die Ambiguitäten und das Engagement einiger elsässischer Protestanten während der Nazizeit.

Italiano

Una serata per sollevare il velo su una pagina poco conosciuta della nostra storia: Tra silenzi e parole non dette, i protestanti alsaziani di fronte al nazismo . Un incontro con Michel Weckel, autore di due opere di grande impatto sulle ambiguità e gli impegni di alcuni protestanti alsaziani durante il periodo nazista.

Espanol

Una velada para levantar el velo sobre una página poco conocida de nuestra historia: Entre silencios y palabras no dichas, los protestantes alsacianos frente al nazismo . Un encuentro con Michel Weckel, autor de dos obras contundentes sobre las ambigüedades y los compromisos de algunos protestantes alsacianos durante el periodo nazi.

