Entre-Temps Amiens

Entre-Temps

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 19:30:00

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-06

Philippe Decouflé Cie DCA

L’art de la fugue

Et si la mémoire était une boîte à malices aux infinis tiroirs,

qui révèleraient souvenirs enfouis, rythmes, rires et secrets

partagés? Philippe Decouflé, l’un des plus grands chorégraphes

des quarante dernières années, maître de l’illusion et de la

profusion, livre un fantastique hommage aux spectacles, et

aux traces qu’ils laissent sur ceux qui les voient et ceux qui les

font. Truffée de clins d’œil et brillamment populaire, cette ode

au temps qui passe et qui marque le(s) pas, magnifiquement

traversée par une compilation de tubes musicaux jouissifs,

célèbre l’impatience des corps qui dansent, que ce soit devant

la glace, sur scène ou en soirée, et qui défient la montre,

le geste qui faiblit, la mémoire qui flanche et la mélancolie.

On vous promet d’être debout, à la fin, vous aussi, les mains

battantes et le cœur chavirant !

GRAND THÉÂTRE

Durée 1h50

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

English :

Philippe Decouflé Cie DCA

The art of the fugue

What if memory were a box of tricks with infinite drawers,

revealing buried memories, rhythms, laughter and secrets

shared secrets? Philippe Decouflé, one of the greatest choreographers of the last forty years

choreographers of the last forty years, a master of illusion and

master of illusion and profusion, delivers a fantastic tribute to shows

and the traces they leave on those who see and perform them

perform them. This brilliantly popular ode to the passage of time

and brilliantly popular ode to the passing of time, beautifully

a compilation of delightful musical hits,

the impatience of dancing bodies, whether in front of the mirror

the mirror, on stage or in the evening, defying the watch,

gestures that falter, memories that fail and melancholy.

We promise you?ll be on your feet at the end, hands flapping

hands and hearts!

GRAND THÉÂTRE

Running time: 1h50

L’événement Entre-Temps Amiens a été mis à jour le 2026-02-13 par OT D’AMIENS