Entre-Temps Amiens

2 place Léon Gontier Amiens Somme
Début : 2026-03-05 19:30:00
Philippe Decouflé Cie DCA
L’art de la fugue
Et si la mémoire était une boîte à malices aux infinis tiroirs,
qui révèleraient souvenirs enfouis, rythmes, rires et secrets
partagés? Philippe Decouflé, l’un des plus grands chorégraphes
des quarante dernières années, maître de l’illusion et de la
profusion, livre un fantastique hommage aux spectacles, et
aux traces qu’ils laissent sur ceux qui les voient et ceux qui les
font. Truffée de clins d’œil et brillamment populaire, cette ode
au temps qui passe et qui marque le(s) pas, magnifiquement
traversée par une compilation de tubes musicaux jouissifs,
célèbre l’impatience des corps qui dansent, que ce soit devant
la glace, sur scène ou en soirée, et qui défient la montre,
le geste qui faiblit, la mémoire qui flanche et la mélancolie.
On vous promet d’être debout, à la fin, vous aussi, les mains
battantes et le cœur chavirant !
GRAND THÉÂTRE
Durée 1h50
English :
Philippe Decouflé Cie DCA
The art of the fugue
What if memory were a box of tricks with infinite drawers,
revealing buried memories, rhythms, laughter and secrets
shared secrets? Philippe Decouflé, one of the greatest choreographers of the last forty years
choreographers of the last forty years, a master of illusion and
master of illusion and profusion, delivers a fantastic tribute to shows
and the traces they leave on those who see and perform them
perform them. This brilliantly popular ode to the passage of time
and brilliantly popular ode to the passing of time, beautifully
a compilation of delightful musical hits,
the impatience of dancing bodies, whether in front of the mirror
the mirror, on stage or in the evening, defying the watch,
gestures that falter, memories that fail and melancholy.
We promise you?ll be on your feet at the end, hands flapping
hands and hearts!
GRAND THÉÂTRE
Running time: 1h50
