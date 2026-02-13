Entre-temps – Exposition d’Irma Kalt, Galerie Mélanie Rio Fluency, Nantes

Entre-temps – Exposition d’Irma Kalt 19 février – 29 mars Galerie Mélanie Rio Fluency Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T18:00:00+01:00 – 2026-02-19T19:30:00+01:00

Fin : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:30:00+02:00

Cinq ans après sa première exposition à la galerie Mélanie Rio Fluency, Irma Kalt propose une sélection d’œuvres récentes parmi lesquelles une série inédite de dessins au pastel. « Traverser les lignes » invite à une contemplation poétique du temps, où chaque jour se transforme en une œuvre singulière, écho intime et sensible de l’écoulement des heures.

Exposition du 20 février au 29 mars 2026 :

vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 février 2026

et

samedi 28 et dimanche 29 mars 2026 de 14h à 18h30

> pour les autres jours : sur rendez-vous au 02 40 89 20 40

Vernissage le jeudi 19 février 2026 à partir de 18h

Finissage le dimanche 29 mars en présence de l’artiste

Galerie Mélanie Rio Fluency 3 place Albert Camus / rez-de-chaussée du bâtiment Zero Newton, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.rio-fluency.com/ »}] [{« link »: « https://www.irmakalt.com/ »}]

Exposition

Traverser les lignes, 2026 © Irma Kalt