Vendredi 2025-05-16 11:00:00

2025-05-22 18:00:00

2025-05-16

Therèse Cambron présentera des peintures acryliques abstraction lyrique .

Eliwair exposera ses créations poétiques en raku et métal recyclé ( sculptures)

Michèle Verot proposera des peintures acryliques sur le thème des îles et de la mer , entre figuration et abstraction et des créations en technique mixte .

Tous formats tous budgets

Vernissage ouvert à tous le samedi 17 à 18h

Galerie LE TRIANON

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie mic.verot@wanadoo.fr

English : entre Terre et Ciel , trio d’artistes femmes c

Therèse Cambron will be showing acrylic paintings in lyrical abstraction.

Eliwair will be exhibiting her poetic creations in raku and recycled metal (sculptures)

Michèle Verot will present acrylic paintings on the theme of islands and the sea, between figurative and abstract, and mixed media creations.

All formats, all budgets

Vernissage open to all on Saturday 17 at 6pm

German : entre Terre et Ciel , trio d’artistes femmes c

Therèse Cambron stellt ihre Acrylbilder der lyrischen Abstraktion vor.

Eliwair stellt ihre poetischen Kreationen aus Raku und recyceltem Metall aus (Skulpturen)

Michèle Verot bietet Acrylgemälde zum Thema Inseln und Meer an, die sich zwischen Figuration und Abstraktion bewegen, sowie Kreationen in Mischtechnik.

Alle Formate alle Budgets

Vernissage für alle am Samstag, den 17. um 18 Uhr

Italiano :

Therèse Cambron esporrà dipinti in acrilico di astrazione lirica.

Eliwair esporrà le sue poetiche creazioni in raku e metallo riciclato (sculture)

Michèle Verot esporrà dipinti in acrilico sul tema delle isole e del mare, a metà tra il figurativo e l’astratto, oltre a creazioni a tecnica mista.

Tutti i formati, tutti i budget

Vernissage aperto a tutti sabato 17 alle 18.00

Espanol :

Therèse Cambron expondrá sus pinturas acrílicas de abstracción lírica.

Eliwair expondrá sus poéticas creaciones en rakú y metal reciclado (esculturas)

Michèle Verot expondrá pinturas acrílicas sobre el tema de las islas y el mar, entre figurativas y abstractas, así como creaciones en técnica mixta.

Todos los formatos, todos los presupuestos

Vernissage abierto a todos el sábado 17 a las 18.00 horas

