Entre terre et mer, des écosystèmes côtiers à l’épreuve du temps Académie du Climat Paris

À l’occasion de la COP 30, le Grdr organise une conférence-débat prospective avec les participations de Jean Jouzel (climatologue et membre du GIEC) et d’Isabelle Autissier (navigatrice et présidente d’honneur de WWF France).

S’étendant du Sénégal à la Guinée en passant par la Gambie et la Guinée Bissau, le littoral ouest africain du « pays des rivières » abrite des socio-écosystèmes forestiers, estuariens et marins imbriqués d’une robustesse remarquable face à l’augmentation d’intensité et d’impact des aléas climatiques et océaniques.

Cette robustesse tient à la fois des spécificités naturelles du milieu et des pratiques de gestion des ressources des populations. Cependant cette mosaïque de socio écosystèmes, réputée pour sa biodiversité et sa biomasse est aujourd’hui affectée par des formes d’exploitations importées et brutales des ressources halieutiques, ligneuses, minières, ou par l’urbanisation combinées à un régime climatique en mutation.

Dans ce contexte les populations littorales voient leurs paysages et leur mode de vie se transformer. A quelles mutations s’attendre ? Quels choix d’aménagements s’imposent face aux effets des modifications climatiques et aux reconfigurations des rivages et des forêts ? Quelles formes d’accompagnement peuvent renforcer la robustesse de ces milieux ? Quelles innovations peuvent accompagner les reconversions des communautés littorales et renforcer leurs ressources potentielles ?

Pour tout savoir sur cet événement (programme, intervenants, etc.) rendez-vous sur le site du Grdr !

Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement (www.grdr.org) est une association internationale de droit français composée de professionnels (agronomes, économistes, sociologues, géographes, urbanistes, travailleurs sociaux…) qui mettent leur savoir-faire au service des populations des territoires sur lesquels il agit.

Créé en 1969 sous l’impulsion de ressortissants d’Afrique de l’ouest vivant en France, le Grdr est l’une des rares associations menant des actions de développement à la fois dans les pays de départ, de passage et d’accueil (Afrique de l’Ouest, Maghreb et France).

Le Grdr inscrit son action dans la durée à travers une approche de proximité renforcée par une base associative locale, les Conseils d’Orientation et de Suivi (COS) qui viennent en appui à leurs équipes de terrain.

Recevez le programme hebdomadaire de l’Académie du Climat

La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Entre science, témoignages et images, découvrez les défis et les espoirs des écosystèmes côtiers face au changement climatique.

Le mercredi 26 novembre 2025

de 16h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-26T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T16:00:00+02:00_2025-11-26T21:00:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/