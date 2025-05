Entre terre, mer et mémoire – Cosmopolis Nantes, 20 mai 2025 19:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-20 19:30 – 21:00

Gratuit : non 10€ / 8€ / 5€

Un voyage sensoriel entre artisanat, cinéma et musique live, proposé dans le cadre du 12e Festival Printemps Coréen sur le thème « Harmonie et Grandeur de la Nature » Découvrez la Corée à travers une expérience unique où les traditions millénaires rencontrent la création contemporaine. Un programme en deux temps, tissé de symboles, de sons, de gestes et d’images. 1. Atelier de Najeonchilgi – Le poisson sacré – 45 minutesAnimé par l’artiste coréenne Choi Jin Kyoung, cet atelier initie les participants à l’art traditionnel du Najeonchilgi, à travers la figure mystique du buk-eo (poisson séché).Une plongée poétique dans la spiritualité coréenne et son lien profond avec la nature. 2. Ciné-concert : Architecte A – 25 minutesUn film coréen sensible qui explore les liens entre l’espace, la mémoire et l’identité. L’architecte A qui collecte des matériaux dans la vie de ses clients et construit des maisons qui leur ressemblent, est contraint d‘abandonner l‘architecture à la suite d‘un tragique accident. Un jour, une vieille femme vient chez lui et demande de construire une maison. Après hésitation, il décide de construire la maison de la vieille dame.Accompagné en direct par Simon Mary (contrebasse) et E’Joung-Ju (geomungo), ce ciné-concert transforme chaque image en émotion vivante.La musique mêle sons ancestraux et contemporains, créant une expérience immersive et vibrante, où le visible et l’invisible se rencontrent. Deux moments, un seul souffle : profond, sensoriel et inoubliable.Billetterie 12e Festival Printemps Coréen : https://www.billetweb.fr/12e-festival-printemps-coreen-spectacles

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr