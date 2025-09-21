Entre utopie & patrimoine remarquable Artefact93 Saint-Denis

Entre utopie & patrimoine remarquable Dimanche 21 septembre, 10h30 Artefact93 Seine-Saint-Denis

Réservation sur ExploreParis : gratuit

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

« Utopies bâties & savoir-faire remarquables »

À l’occasion des JEP 2025 artefact93, vous invite à un parcours sensible autour du patrimoine architectural du XXe siècle, des gestes de restauration et de la création contemporaine.

Entre transmission de savoir-faire et faire-savoir, hommage aux utopies concrètes et exploration des formes, cette journée propose un dialogue entre architecture, matière et imaginaire.

Au programme :

Atelier Leseney: Conférence sur l’architecture remarquable du XXe siècle : La Citadelle douce à Hérouville-Saint-Clair. Une exploration d’un ensemble architectural audacieux, conçu pour penser autrement l’habitat et la vie collective.

Artefact93 2 bis rue du Cygne 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France accès handicapés

Conférence sur l’architecture remarquable du XXe siècle

@Charni Tinga & artefact93