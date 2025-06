ENTRE VIGNES ET ADOUR Riscle Gers

Vignobles & Découvertes ENTRE VIGNES ET ADOUR Coeur Sud-Ouest Tourisme 32400 Riscle Gers Occitanie

À la découverte du vignoble, aux énigmes de l’histoire de Saint-Mont, vous découvrirez notamment les vignerons de Saint-Mont, le village, le Prieuré et les ruelles avec les maisons à colombages.

http://www.coeursudouest-tourisme.com/ +33 5 62 69 74 01

English :

Discovering the vineyard, the history of Saint-Mont, the winegrowers of Saint-Mont, the village, the Priory and the narrow streets with the half-timbered houses.

Deutsch :

Auf der Entdeckung des Weinbergs, bei den Rätseln der Geschichte von Saint-Mont, werden Sie insbesondere die Winzer von Saint-Mont, das Dorf, die Priorei und die Gassen mit den Fachwerkhäusern kennen lernen.

Italiano :

Scoprire il vigneto, la storia di Saint-Mont, i viticoltori di Saint-Mont, il villaggio, il Priorato e le stradine con le case a graticcio.

Español :

Descubra el viñedo, la historia de Saint-Mont, los viticultores de Saint-Mont, el pueblo, el Priorato y las callejuelas con casas de entramado de madera.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-27 par Comité Départemental du Tourisme du Gers en Gascogne