Entre villes et campagnes, textes choisis Rue Dixmude Lesneven

Entre villes et campagnes, textes choisis

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:30:00

Date(s) :

2026-01-23

Venez écouter les textes écrits par l’atelier d’écriture du Centre socioculturel, sur la thématique nationale des Nuits de la lecture 2026 Villes et campagnes. Une lecture mise en scène par les bibliothécaires et les participants à l’atelier d’écriture. .

Rue Dixmude Médiathèque René Pétillon Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Entre villes et campagnes, textes choisis

L’événement Entre villes et campagnes, textes choisis Lesneven a été mis à jour le 2026-01-07 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne