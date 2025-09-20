Entre visite et conte : «plongez dans la demeure estivale d’un artiste du début du XXe siècle» Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud Guéret

Entre visite et conte : «plongez dans la demeure estivale d’un artiste du début du XXe siècle» Samedi 20 septembre, 15h00 Le Rénabec, la maison de Fernand Maillaud Creuse

Gratuit. Réservation obligatoire. 25 personnes maximum.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Sur les pas de Fernand Maillaud

Venez découvrir la maison-atelier de l’artiste Fernand Maillaud à l’occasion d’une visite commentée retraçant sa vie et son œuvre.

Laissez-vous emporter par la voix du conteur Jean-Claude Bray, qui fera revivre les textes de Gabriel Nigond et Maurice Rollinat, deux amis proches de l’artiste.

Une plongée sensible dans l’univers d’un peintre inspiré et de son cercle littéraire.

À partir de 1920, Fernand Maillaud partage son temps entre son appartement parisien, la Provence et Guéret où il commençait la construction de sa maison sur la colline de la Madeleine. Séduit par cette colline qui était alors dépouillée d'arbres et couverte de fougères et de bruyères, le peintre fit construire, en plusieurs étapes une maison qu'il appela « le Rénabec ». Dès lors, il y vint tous les étés.

En bas de la propriété se trouve le garage. Très tôt, Fernand Maillaud avait utilisé une automobile pour aller peindre des paysages de campagne. On peut y voir l’enseigne « Renabec » portée par un étrange animal. Le portail d’entrée en arc elliptique est décoré dans un style typiquement Maillaud. Parking gratuit avenue du Poitou, à proximité de la maison de Fernand Maillaud.

