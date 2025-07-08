Entre vos lignes La Boussole Reims

Entre vos lignes

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Début : 2026-03-10 19:00:00

2026-03-10

Tout public

Texte, mise en scène et jeu Sélène Assaf

Création Itinérante • Production • La Comédie Itinérante

Seule en scène, Sélène Assaf reconvoque les voix de ses deux grands-mères, Téta et Néné, l’une libanaise, l’autre française, et les incarne à tour de rôle. Écrit à partir de souvenirs d’enfance et d’entretiens menés par l’autrice-actrice elle-même, ce spectacle autobiographique part de l’intime pour interroger notre rapport à l’identité et à la difficile construction de soi face à l’héritage culturel, pesant et parfois contradictoire, légué par celles et ceux qui ont vécu avant nous. Une petite-fille, adulte à présent, se déplace entre les lignes d’hier et celles d’aujourd’hui, guidée par les mélodies de Fayruz et Billie Holiday, entre Bruxelles, Paris et Beyrouth, évoquant, non sans humour, le théâtre, la féminité, les rêves autant que les combats.

J’établis ici une sorte d’état des lieux ludique au milieu duquel le chant, ma voix, mêlée à la leur veut se faire entendre et prend position au milieu, en équilibre. Nous ne sommes pas un patchwork, comme le dit Amin Maalouf, mais un dessin sur une peau tendue, et plusieurs appartenances peuvent nous faire vibrer. Sélène Assaf, autrice, metteuse en scène et comédienne

Dates en itinérance du mer. 11 au ven. 27 mars 2026

Date à La Boussole le mar. 10 mars 2026 à 19h

Tout public dès 10 ans

Durée estimée 50 minutes .

La Boussole 6 Avenue Léon Blum Reims 51100 Marne Grand Est

