Entre vos lignes Place Jean Jaurès Revin

Entre vos lignes

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Un spectacle et une écriture de Sélène Assaf qui abordent les thématiques suivantes -Réflexion sur les modèles de féminité, de maternité, d’amour hérités ou rejetés. -L’impact des traditions, des croyances et de l’autorité familiale sur la construction de soi. -L’identité et le métissage Construction de soi entre deux cultures (orientale et occidentale), questionnement sur l’appartenance et l’héritage multiple. -La mémoire et la transmission Rôle des récits familiaux, des grand-mères comme figures centrales, et la façon dont leurs histoires influencent ta propre identité.Ce spectacle mêle Chant et texte.Attention, les places sont limitées GRATUITRéservation auprès du secrétariat de direction du lycée Jean Moulin au 03.24.42.65.00

.

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 65 00

English :

A show written by Sélène Assaf that tackles the following themes: -Reflection on inherited or rejected models of femininity, motherhood and love. -The impact of traditions, beliefs and family authority on the construction of the self. -Identity and crossbreeding Self-construction between two cultures (Eastern and Western), questioning belonging and multiple heritage. -Memory and transmission: the role of family stories, grandmothers as central figures, and how their stories influence your own identity.this show combines song and text.Please note, places are limited FREEBooking through the lycée Jean Moulin management office on 03.24.42.65.00

