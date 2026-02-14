ENTRE VOS MAINS | Marc Lainé, les Subs, Lyon

ENTRE VOS MAINS | Marc Lainé Samedi 14 mars, 12h00 les Subs Métropole de Lyon

Passionné d’histoires de disparitions et de fantômes, Marc Lainé fait planer le suspense sur la suite et fin de sa trilogie fantastique. Ce spectacle-exposition immersif regroupe un ensemble d’œuvres mystérieuses produites par l’artiste médiumnique Mehdi Lamrani. Ces œuvres forment les pièces d’un puzzle que les spectateur·rice·s reconstitueront pour résoudre une ultime enquête.

Dans cette exposition-spectacle, Marc Lainé brouille les frontières entre réel et imaginaire. Équipé·es d’un casque audio, explorez sept installations mystérieuses, œuvres de créateurs disparus communiquées par un médium nommé Mehdi Lamrani. Chacune d’elles convoque un langage différent : image, son, danse, sculpture ou écriture. Le parcours devient enquête, dérive, dialogue avec l’invisible. Une voix vous guide dans ce labyrinthe sensible, jusqu’à une révélation finale qui questionne ce que créer veut dire. Une immersion théâtrale et sensorielle à la lisière du vivant.

les Subs 8 Quai Saint-Vincent 69001Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon

Accessibilité : surtitres pour sourds ou malentendants et adaptation LSF avec lunettes connectées pour 2 des 6 séances (horaires à confirmer) Entre vos mains Marc Lainé

Christophe Raynaud de Lage