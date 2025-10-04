ENTRE VOUS ET MOI 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris

ENTRE VOUS ET MOI 2025-2026 – LE DOUBLE FOND Paris samedi 4 octobre 2025.

ENTRE VOUS ET MOI 2025-2026 Début : 2025-10-04 à 21:00. Tarif : – euros.

ENTRE VOUS ET MOI 2025-2026Avec Alexandra DuvivierAuteur et mise en scène?: Alexandra et Dominique DuvivierArtiste accomplie, Alexandra Duvivier vous subjuguera dans ce spectacle qui fait partie de ses plus gros succès.Une technique magique parfaite, un humour irrésistible, un sens de la communication avec le public extraordinaire… Bref, un talent phénoménal qu’il faut découvrir : vous tomberez sous le charme de cette magicienne hors norme…Attention la programmation est susceptible d’être modifiée sans préavisHoraire d’arrivée : 30 minutes avant le spectacle.

LE DOUBLE FOND 1 PLACE DU MARCHE ST CATHERINE 75004 Paris 75