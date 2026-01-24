ENTRECÔTE FRITES SOIRÉE DANSANTE SALLE POLYVALENTE D’ORADOUR-FANAIS Oradour-Fanais

ENTRECÔTE FRITES SOIRÉE DANSANTE SALLE POLYVALENTE D’ORADOUR-FANAIS Oradour-Fanais samedi 18 avril 2026.

ENTRECÔTE FRITES SOIRÉE DANSANTE

SALLE POLYVALENTE D’ORADOUR-FANAIS 6 Rue ST MARTIN Oradour-Fanais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

REPAS DANSANT
  .

SALLE POLYVALENTE D’ORADOUR-FANAIS 6 Rue ST MARTIN Oradour-Fanais 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 85 03 33  mairie@oradour-fanais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

DANCING DINNER

L’événement ENTRECÔTE FRITES SOIRÉE DANSANTE Oradour-Fanais a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Charente Limousine