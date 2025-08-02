Entrée Champion du Monde + Visite Guidée du Circuit

Chemin aux Boeufs Le Mans Sarthe

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-11

Explorez les coulisses de la plus mythique des courses automobiles ! Nos visites guidées du circuit combinées à l’entrée au Musée Éphémère vous réservent une immersion unique au cœur de la légende des 24 Heures du Mans.

Commencez votre parcours avec notre exposition temporaire “Champions du Monde”, qui célèbre les voitures victorieuses des plus grands championnats, de la Formule 1 à l’endurance.

Poursuivez avec une visite guidée de 2h00 à pied sur le circuit des 24 Heures, animée par un guide conférencier passionné. Anecdotes, secrets de course et accès privilégiés vous attendent !

Accédez à des lieux iconiques tels que la direction de course, le podium ou encore la salle speaker. Un parcours passionnant pour tous les amoureux d’automobile. .

Chemin aux Boeufs Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 72 24 heritage@lemans.org

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English :

Go behind the scenes of the most legendary of motor races! Our guided tours of the circuit, combined with admission to the Musée Éphémère, offer you a unique immersion into the heart of the 24 Hours of Le Mans legend.

L’événement Entrée Champion du Monde + Visite Guidée du Circuit Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par CDT72