Entrée des artistes à la filature Filature de Laine de Belvès Monplaisant

Entrée des artistes à la filature Dimanche 21 septembre, 10h00 Filature de Laine de Belvès Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Pendant les Journées du Patrimoine, l’entrée des artistes c’est à la Filature.

Nous invitons tous les artistes et aussi les amateurs qui manient le pinceau, le crayon, le fusain, l’aiguille à broder, le crochet, l’appareil photo etc à venir le dimanche 21 septembre à 11h ou à 15h pour découvrir la filature.

Nous voulons vous présenter un projet pour 2026 : une grande exposition multi-disciplines d’œuvres inspirées par la salle des machines.

Nous vous présenterons tous les petits détails que nous aimons bien ainsi que les machines et leur histoire, leurs rouages, leurs couleurs, les patines, la lumière et les ombres sur leurs pistons.

A l’occasion des journées du patrimoine nous organisons 3 visites guidées de l’ensemble de la filature et de la salle des machines, avec la carde en fonctionnement.

Samedi 15h / Dimanche 11h et 15h. Sans réservation.

Vous pouvez aussi faire une visite habituelle, samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h sans réservation :

Après l’introduction par le guide et l’atelier feutre, vous aurez le choix pour découvrir la filature et toutes les étapes de transformation de la laine :

– Visite de la filature avec tablette numérique

– Escape game vintage pour découvrir quel ouvrir a saboté la fabrication des chaussettes de rugby

Filature de Laine de Belvès Fongauffier, 24170 Monplaisant Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 57 52 64 http://www.filaturedebelves.com Située dans un ancien moulin de la vallée de la Nauze, avec son impressionnante salle des machines, la filature témoigne du patrimoine industriel en Périgord. Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à travers des démonstrations, des expositions interactives et des vidéos, suivez la transformation de la laine brute jusqu’au fil. Jeux, diaporamas, vidéos, panneaux informatifs et maquettes permettront aux petits et aux grands de découvrir la fibre laine sous toutes ses formes. Expérimentez les gestes de la laine : à vous de manier les cardes et le fuseau ! Découvrez d’impressionnants outils industriels du début du XXe siècle : le loup-carde, le renvideur, le continu à filer, le bobinoir… Un travail important de remise en état et d’entretien régulier a été nécessaire pour la préservation de toutes ces belles mécaniques. 2 formes de visites après l’introduction du guide : avec une tablette numérique qui complète les informations pour la visite ou l’escape game vintage, une enquête pour une visite ludique et instructive.

© Au fil du temps