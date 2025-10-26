Entrée des Artistes Conservatoire Léo Delibes CLICHY
Entrée des Artistes Conservatoire Léo Delibes CLICHY vendredi 27 mars 2026.
Entrée
des artistes pose la question – on ne peut plus intime – « pourquoi
voulez-vous
faire du théâtre ? » qui recouvre l’interrogation plus générique de la
nécessité
de l’art dans nos vies, de la manière dont notre environnement
culturel
et familial nous permet d’y accéder ou non. En traitant ce sujet, Ahmed
Madani
souhaite apporter un premier éclairage sur le partage des richesses,
qu’elles
soient économiques ou culturelles.
ENTREE DES ARTISTES : Le spectacle offre un hymne à la jeunesse et à ses espoirs, et à l’importance de l’art dans nos vies.
Le vendredi 27 mars 2026
de 20h30 à 21h45
payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.youtube.com/watch?v=UHA-FoK1Y_I +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr