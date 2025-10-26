Entrée des Artistes Conservatoire Léo Delibes CLICHY

Entrée

des artistes pose la question – on ne peut plus intime – « pourquoi

voulez-vous

faire du théâtre ? » qui recouvre l’interrogation plus générique de la

nécessité

de l’art dans nos vies, de la manière dont notre environnement

culturel

et familial nous permet d’y accéder ou non. En traitant ce sujet, Ahmed

Madani

souhaite apporter un premier éclairage sur le partage des richesses,

qu’elles

soient économiques ou culturelles.

ENTREE DES ARTISTES : Le spectacle offre un hymne à la jeunesse et à ses espoirs, et à l’importance de l’art dans nos vies.

Le vendredi 27 mars 2026

de 20h30 à 21h45

payant Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.youtube.com/watch?v=UHA-FoK1Y_I +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr