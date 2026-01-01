Entrée des artistes Madani Cie Le Théâtre Laval

Entrée des artistes Madani Cie Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Théâtre

Évocation vibrante du désir de jouer chez la jeune génération, un spectacle bouleversant et d’une formidable vitalité.

Pourquoi vouloir faire du théâtre ? Cette question, le metteur en scène Ahmed Madani l’a posée à sept jeunes interprètes, fraîchement diplômés d’une école d’art dramatique. Leurs réponses vont alors déclencher l’écriture de la pièce et livrer au plateau des failles, des histoires, des parcours de vie singuliers.

Dressant le portrait sensible d’une génération, cet instant de parole ouverte et libératrice raconte aussi la nécessité du théâtre dans toutes ces trajectoires intimes. Le rire se mêle à l’émotion, l’espoir à la gravité, dans une expérience collective à la fois parlée, chantée, dansée et remarquablement mise en scène. Un théâtre profond et généreux, empli d’humanité.

• Samedi 31 janvier à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 14ans

• 16€ tarif plein tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 13€ .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

