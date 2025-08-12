Entrée des artistes – Madani Compagnie Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Entrée des artistes – Madani Compagnie Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais jeudi 29 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 20:00 – 21:15

Gratuit : non 18 € à 33 € 18 € à 33 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Tout public

Théâtre Le fondateur de Madani Compagnie a demandé à sept jeunes actrices et acteurs de raconter les raisons les ayant poussés à faire du théâtre. Sur scène, ils racontent leurs rêves, leurs espoirs, et comment le théâtre les a sauvés. « Entrée des artistes » est un bijou empli d’humanité, généreux et bouleversant. Texte et mise en scène : Ahmed MadaniAvec Dolo Andaloro, Aurélien Batondor, Jeanne Matthey, Rita Moreira, Côme Veber, Igaëlle Venegas, Lisa Wallinger Tout public à partir de 14 ans Durée : 1h15

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr 02 40 65 05 25 https://www.pianocktail-bouguenais.fr