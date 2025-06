Entrée des artistes Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 6 février 2026 20:45

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 20:45 – 22:05

Gratuit : non De 19 € à 29 € Tout public

Après Au non du père accueilli en 2023, Ahmed Madani célèbre le théâtre en posant à sept jeunes comédiens une question simple en apparence : « Pourquoi voulez-vous faire du théâtre ? » Un hymne à la jeunesse, à ses espoirs et à l’importance de l’art dans nos vies.Portugaise, franco-chilienne, français, suisses, issus de milieux plus ou moins favorisés, ils sortent tous et toutes de l’école supérieure de théâtre des Teintureries de Lausanne. Fouillant au plus profond d’eux-mêmes pour percer à jour l’origine de leur désir de théâtre, ils se livrent à nous sans filtre. Leurs esprits et leurs sensibilités, les douleurs et les joies qui les animent sont le matériau brut de ce spectacle. Avec la timidité et la pudeur des uns, l’aplomb et la liberté des autres, Ahmed Madani tisse un choeur gracieux. Intercalant monologues et scènes collectives, images de familles projetées et chansons symboliques, ils dévoilent leurs héritages culturels et leurs parcours d’émancipations, les hasards et les désirs qui les ont portés vers les planches.Ces jeunes respirent la vie, nous touchent en plein cœur, nous interrogent aussi sur notre itinéraire et nos choix personnels.À partir de 12 ans

Théâtre de la Fleuriaye Carquefou 44470

0228222424 https://www.theatre-carquefou.fr/programmation/saison-25-26/spectacle/entree-des-artistes