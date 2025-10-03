Entrée en écritures Médiathèque Paron

Entrée en écritures Médiathèque Paron vendredi 3 octobre 2025.

Médiathèque Avenue du Stade de Saint-Bond Paron Yonne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-31

2025-10-03

Écrire un SMS, une liste de course, une lettre d’amour, une dissertation … son journal intime, chacun écrit au fil de sa vie et pourtant beaucoup d’entre nous disent ne pas savoir écrire.

Mais qu’est-ce qu’écrire ? Comment entrer en écriture ? .

Médiathèque Avenue du Stade de Saint-Bond Paron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 40 atelierbulleetoilee@gmail.com

