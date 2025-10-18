Entrée gratuite au Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T13:00 – 2025-10-18T18:00

Fin : 2025-10-19T13:00 – 2025-10-19T18:00

Entrée gratuite pour tous ! Venez découvrir la grande diversité des collections du MAAP ainsi que l’exposition temporaire.

Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 06 40 73 https://www.perigueux-maap.fr/

© MAAP / Ville de Périgueux