Entrée gratuite au musée ! 2378, route d’Hagetmau Samadet

Tous les premiers dimanches du mois, le Département des Landes vous ouvre gratuitement les portes du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet. Découvrez le monde de la faïence, voyagez dans le temps avec les tables dressées dans la salle des arts de la table.

2378, route d’Hagetmau 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

English : Entrée gratuite au musée !

Every first Sunday of the month, the Département des Landes opens the doors of the Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table in Samadet, free of charge. Discover the world of earthenware, and travel back in time with the tables set in the tableware room.

German : Entrée gratuite au musée !

Jeden ersten Sonntag im Monat öffnet das Departement Landes kostenlos die Türen des Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table in Samadet. Entdecken Sie die Welt der Fayencen, reisen Sie mit den gedeckten Tischen im Saal der Tischkultur in die Vergangenheit.

Italiano :

Ogni prima domenica del mese, il dipartimento delle Landes apre gratuitamente le porte del Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table di Samadet. Scoprite il mondo della terracotta e viaggiate indietro nel tempo con le tavole allestite nella sala delle stoviglie.

Espanol : Entrée gratuite au musée !

Cada primer domingo de mes, el departamento de las Landas abre gratuitamente las puertas del Museo departamental de la Faïence et des Arts de la table de Samadet. Descubra el mundo de la loza y viaje en el tiempo con las mesas puestas en la sala de la vajilla.

