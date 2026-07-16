Entrée gratuite de la Roseraie du Val-de-Marne, Roseraie du Val-de-Marne, L’Haÿ-les-Roses

Informations pratiques

Entrée gratuite de la Roseraie du Val-de-Marne 19 et 20 septembre Roseraie du Val-de-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La roseraie du Val-de-Marne est une roseraie située dans le parc départemental de la Roseraie à L’Haÿ-les-Roses, près de Paris dans le département du Val-de-Marne. C’est la première roseraie moderne, fondée en 1894 par Jules Gravereaux

Roseraie du Val-de-Marne 1 rue Watel, 94240 L’Haÿ-les-Roses, France L’Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Île-de-France +33147400404 http://www.roseraieduvaldemarne.fr En 1899, Jules Gravereaux, administrateur du Bon Marché, demande à l’architecte paysagiste Édouard André de lui dessiner un jardin pour accueillir sa collection de rosiers. La première roseraie monovariétale du monde est créée. En 1906, la roseraie s’enrichit d’un théâtre de la rose aujourd’hui disparu. Elle comprend treize jardins de collection s’ordonnant autour de la roseraie à la française. La roseraie présente aujourd’hui 3100 espèces et variétés différentes, et 16000 rosiers. RER B arrêt Bourg-la-Reine, puis bus 172 ou 192 Metro Porte d’Italie, puis bus 186 ou 184 (jour férié, bus 286) Bus 172-192 arrêt Sous-préfecture / Église Bus 184 arrêt Avenue du Général Leclerc Bus 186 arrêt L’Haÿ-les-Roses / Thiras-Jouhaux Accès par la route : RD7, RN20 ou A86 puis RD126

Visite libre

©Eric Legrand