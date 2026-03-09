Entrée gratuite et chasses aux trésors à la Maison éco-paysanne Maison éco-paysanne Le Grand-Village-Plage

Entrée gratuite et chasses aux trésors à la Maison éco-paysanne

Maison éco-paysanne 5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Début : 2026-05-24 14:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

2026-05-24

A l’occasion de l’évènement Grand-Village en fête , profitez d’une entrée gratuite à la Maison éco-paysanne !

For the Grand-Village en fête event, enjoy free admission to the Maison éco-paysanne!

