Entrée gratuite pour tous au Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg

Entrée gratuite pour tous au Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg dimanche 6 juillet 2025.

Entrée gratuite pour tous au Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg

Rue de la Paix Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-06 14:00:00

fin : 2025-08-03 18:00:00

Date(s) :

2025-07-06 2025-08-03

Le Parcours Chagall est ouvert gratuitement tous les premiers dimanches du mois, toute l’année (en cas de jour férié, se renseigner). Il mène le visiteur de la Chapelle des Cordeliers où l’on peut admirer les vitraux de Marc Chagall dont le vitrail « La Paix » (12m de haut), vers un jardin, espace de transparence et de lumière puis vers le musée et la tapisserie « La Paix ». Le musée présente, dans une architecture contemporaine due à l’architecte Bernard Desmoulin, des collections archéologiques de la région de Sarrebourg ainsi que des faïences et des porcelaines de Niderviller.Tout public

0 .

Rue de la Paix Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 08 08 68 resa.musee@mairie-sarrebourg.fr

English :

The Chagall Trail is open free of charge on the first Sunday of every month, all year round (for public holidays, please enquire). It leads the visitor from the Chapelle des Cordeliers where one can admire the stained glass windows by Marc Chagall, including the stained glass window « La Paix » (12m high), to a garden, a space of transparency and light, and then to the museum and the tapestry « La Paix ». The museum presents, in a contemporary architecture by the architect Bernard Desmoulin, archaeological collections from the Sarrebourg region as well as earthenware and porcelain from Niderviller.

German :

Der Chagall-Parcours ist das ganze Jahr über an jedem ersten Sonntag des Monats kostenlos geöffnet (bei Feiertagen bitte nachfragen). Er führt den Besucher von der Chapelle des Cordeliers, wo man die Glasfenster von Marc Chagall bewundern kann, darunter das 12 m hohe Fenster « La Paix », zu einem Garten, einem Raum der Transparenz und des Lichts, und dann zum Museum und dem Wandteppich « La Paix ». Das Museum zeigt in einer zeitgenössischen Architektur, die dem Architekten Bernard Desmoulin zu verdanken ist, archäologische Sammlungen aus der Region Saarburg sowie Fayencen und Porzellan aus Niderviller.

Italiano :

Il Sentiero Chagall è aperto gratuitamente ogni prima domenica del mese, tutto l’anno (per i giorni festivi, chiedere). Il percorso conduce il visitatore dalla Chapelle des Cordeliers, dove si possono ammirare le vetrate di Marc Chagall, tra cui la vetrata « La Paix » (alta 12 metri), a un giardino, uno spazio di trasparenza e luce, per poi arrivare al museo e all’arazzo « La Paix ». Il museo presenta, in un’architettura contemporanea dell’architetto Bernard Desmoulin, le collezioni archeologiche della regione di Sarrebourg e le terrecotte e porcellane di Niderviller.

Espanol :

El Camino de Chagall está abierto gratuitamente todos los primeros domingos del mes, durante todo el año (para los días festivos, pregunte). Conduce al visitante desde la Chapelle des Cordeliers, donde se pueden admirar las vidrieras de Marc Chagall, entre ellas la de « La Paix » (12 m de altura), hasta un jardín, espacio de transparencia y luz, y luego al museo y al tapiz « La Paix ». El museo presenta, en una arquitectura contemporánea del arquitecto Bernard Desmoulin, colecciones arqueológicas de la región de Sarrebourg, así como loza y porcelana de Niderviller.

L’événement Entrée gratuite pour tous au Parcours Chagall Musée du Pays de Sarrebourg Sarrebourg a été mis à jour le 2025-06-27 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG