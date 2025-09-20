Entrée libre à la Maison du docteur Gachet Maison du Docteur Gachet Auvers-sur-Oise

Entrée libre, visite guidée gratuite, réservation conseillée

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 & dimanche 21 septembre 2025

Visite libre ou visite guidée ? À vous de choisir !

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025, la Maison du docteur Gachet ouvre ses portes gratuitement tout le week-end et vous propose des visites guidées exceptionnelles.

Maison du Docteur Gachet 78 Rue du Docteur Gachet, 95430 Auvers-sur-Oise, France Auvers-sur-Oise 95430 Val-d'Oise Île-de-France 0130368127 https://www.facebook.com/MaisonDuDocteurGachet/ Le Dr Gachet s'y installe en 1872. Atelier aménagé dans les combles. Souvenir de Van Gogh, Cézanne et Guillaumin.

