Entrée libre au Musée de la Monnaie de Paris La Monnaie de Paris Paris

Entrée libre au Musée de la Monnaie de Paris 20 et 21 septembre La Monnaie de Paris Paris

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Venez déambuler dans le musée afin d’y découvrir les secrets de la matière transformée, les savoir-faire et les métiers d’art en transmission depuis plus de 1160 ans au sein des ateliers parisiens ainsi que des collections patrimoniales exceptionnelles.

Les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir pleinement ce lieu vivant en plein cœur de Paris !

La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France Jusqu'au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L'hôtel fut conçu en 1767 par l'architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l'une publique, l'autre industrielle.

Visite libre

