Entrée libre et gratuite à la Maison de la Truffe et du Tricastin Rue de la République Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 20 septembre 2025.
Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de la Truffe et du Tricastin sera ouverte gratuitement au public.
Rue de la République Maison de la Truffe et du Tricastin Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 61 29 contact@epic-sp3c.fr
English :
On the occasion of the European Heritage Days, the Maison de la Truffe et du Tricastin will be open to the public free of charge.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes wird das Maison de la Truffe et du Tricastin kostenlos für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Maison de la Truffe et du Tricastin sarà aperta gratuitamente al pubblico.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Maison de la Truffe et du Tricastin estará abierta al público de forma gratuita.
