Entrée libre et gratuite au musée des Amériques-Auch Musée des Amériques Auch

Entrée libre et gratuite au musée des Amériques-Auch 20 et 21 septembre Musée des Amériques Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez librement les collections du musée à votre rythme.

Musée des Amériques Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch, France Auch 32000 Gers Occitanie 0562057479 https://www.ameriques-auch.fr https://www.facebook.com/ameriquesauch/;https://www.instagram.com/museedesameriquesauch/ Le musée présente des collections d’art précolombien et d’art sacré latino-américain, des antiquités égyptiennes & gallo-romaines, des collections lapidaires du moyen âge, d’art décoratif et mobilier ainsi que d’arts et traditions populaires de Gascogne. Parking du quai Lissagaray à proximité (300m)

© CDT32