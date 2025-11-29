Entrée oecuménique dans l’Avent Colmar

Entrée oecuménique dans l’Avent Colmar samedi 29 novembre 2025.

Entrée oecuménique dans l’Avent

place du 2 Février Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 19:30:00

Date(s) :

2025-11-29

Veillée de prière oecuménique. Marche de lumières de Saint Matthieu à Saint Martin.

place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr

English :

Ecumenical prayer vigil. Walk of lights from Saint Matthew to Saint Martin.

German :

Ökumenische Gebetswache. Lichtermarsch von St. Matthäus nach St. Martin.

Italiano :

Veglia di preghiera ecumenica. Cammino delle luci da San Matteo a San Martino.

Espanol :

Vigilia ecuménica de oración. Paseo de las luces de San Mateo a San Martín.

