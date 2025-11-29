Entrée oecuménique dans l’Avent Colmar
Entrée oecuménique dans l’Avent Colmar samedi 29 novembre 2025.
Entrée oecuménique dans l’Avent
place du 2 Février Colmar Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-11-29 18:00:00
fin : 2025-11-29 19:30:00
2025-11-29
Veillée de prière oecuménique. Marche de lumières de Saint Matthieu à Saint Martin.
place du 2 Février Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 44 96 paroisse@protestante-colmar.fr
English :
Ecumenical prayer vigil. Walk of lights from Saint Matthew to Saint Martin.
German :
Ökumenische Gebetswache. Lichtermarsch von St. Matthäus nach St. Martin.
Italiano :
Veglia di preghiera ecumenica. Cammino delle luci da San Matteo a San Martino.
Espanol :
Vigilia ecuménica de oración. Paseo de las luces de San Mateo a San Martín.
