Entrée, plat, concert ! #1 : Fish & Chippendales Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Entrée, plat, concert ! #1 : Fish & Chippendales Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer vendredi 20 mars 2026.

Entrée, plat, concert ! #1 : Fish & Chippendales 20 – 22 mars 2026 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

tarif unique repas et concert 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:00:00 – 2026-03-20T22:00:00

Fin : 2026-03-22T12:30:00 – 2026-03-22T14:30:00

Ça commence par un repas de la mer, unique et surprise concocté par le Chef Merlimontois Paul Balesme. Et puis, petit à petit, on entre dans une croisière poétikoburlesquorockisante à la sauce boulonnaise avec Nicolas Ducron et Bruno Margollé aux manettes. Chansons de marins, punk, farandole et carnaval. Jusqu’où iront-ils ? Eux-mêmes ne le savent pas. Préparer les épuisettes, car ils sont épuisants. Reprises ou compositions originales, peu importe, tout ira très vite, sans ménagement. Tenue incorrecte exigée. Perruques et short à paillettes obligatoires !

Repas concocté par Paul Balesme accompagné des élèves du Lycée Professionnel Cazin de Boulogne-sur-Mer

Lieu Foyer du Théâtre

Durée 2h

Expérience pour les 12 ans et +

tarif unique repas et concert 32€

Mentions de production

avec Nicolas Ducron et Bruno Margollé Repas concocté par Paul Balesme accompagné des élèves du Lycée Professionnel Cazin de Boulogne-sur-Mer

Production Cie H3P / Théâtre Monsigny avec le soutien du Plan Cabaret 2025 – DGCA

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

REPAS MUSICAL // Temps fort Les Bonnes Ondes / avec Nicolas Ducron, Bruno Margollé et le chef cuisinier Paul Balesme