AVP L’entropôt · Avant-premières ! · 10e édition à l’Entrepôt Entrepôt Paris 2 juillet 2025

Présenté par Paolo Modugno, spécialiste du cinéma italien.

LE CITTA DI PIANURA de Francesco Sossai

Italie, Allemagne | 2025 | 1h40 | VOSTF

Carlobianchi et Doriano, deux quinquagénaires fauchés, sont obsédés par une chose : aller boire un dernier verre. Un soir, par hasard, alors qu’ils roulent sans but de bar en bar, ils tombent sur Giulio, un timide étudiant en architecture. La rencontre avec ces deux mentors improbables va profondément transformer la façon dont Giulio voit le monde et l’amour, et dont il imagine l’avenir.

Le mercredi 02 juillet 2025

de 20h30 à 22h30

payant

De 5 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Entrepôt 7, rue Francis Pressensé 75014 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/film-avant-premiere/

L’Entrepôt vous invite à découvrir avant tout le monde Le Città Di Pianura de Francesco Sossai dans le cadre de la 10e édition d’Avant-premières ! organisée par les Cinémas Indépendants Parisiens.