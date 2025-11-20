Entreprendre dans l’innovation depuis la diaspora : construire des ponts entre deux continents HEC Paris Jouy-en-Josas Jeudi 20 novembre, 13h00 sur inscription

L’Afrique regorge de talents et d’entrepreneurs visionnaires prêts à relever les défis de demain. Mais comment innover, créer et avoir un impact concret sur le continent tout en vivant à l’étranger – ou en préparant un retour ?

C’est le pari audacieux que relèvent chaque année de nombreux entrepreneurs issus de la diaspora africaine : bâtir des projets à forte valeur ajoutée, co-construire des initiatives avec les acteurs déjà présents, créer des synergies entre écosystèmes et contribuer activement au développement de l’innovation africaine, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Le jeudi 20 Novembre à 12h00 (UTC), rejoignez nous pour un webinaire inspirant autour du thème :

Deux parcours, deux visions, et pourtant, nos intervenants ont une même ambition : connecter les écosystèmes africains et européens pour renforcer les échanges, les compétences et les opportunités d’innovation.

Francis Enguélé, CEO & Fondateur de Tewodros School of Sales, certifié HEC Challenge + Afrique 2025, a créé la première école africaine dédiée à la formation des commerciaux B2B dans le secteur de la Tech. La mission de Tewodros: révéler et accompagner une nouvelle génération de business developers capables d’accélérer la croissance des entreprises et de porter l’innovation digitale en Afrique.

Longa Andrea MBUYAMBA, Directrice des Programmes Diaspora Connect et fondatrice du réseau Abidjanaises In Tech & AFRICAINES IN TECH, œuvre pour une transformation numérique inclusive entre l’Afrique et sa diaspora. À travers le programme Diaspora Connect, elle mobilise les talents africains du monde entier pour renforcer les entreprises du continent et faire du numérique un levier durable de développement et d’inclusion.

Le webinaire sera animé par:

Adama TOURE, alumni HEC Paris, Start up Manager pour le programme d’incubation de CDC-CI CAPITAL, co-directeur académique de HEC Challenge + Afrique

Ensemble, ils partageront leurs expériences, leurs défis et leur vision d’un entrepreneuriat diasporique qui crée des ponts entre l’Afrique et l’Europe.

Début : 2025-11-20T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T14:30:00.000+01:00

HEC Paris 1 Rue de la Libération 78350 Jouy-en-Josas Les Metz Jouy-en-Josas 78350 Yvelines