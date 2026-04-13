Entreprendre en CAE culturelle avec Oriú, France Travail spectacle, Bègles

Entreprendre en CAE culturelle avec Oriú Jeudi 21 mai, 10h00 France Travail spectacle Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T12:00:00+02:00

Vous résidez en Nouvelle-Aquitaine et souhaitez entreprendre une activité dans le secteur artistique, culturel ou créatif en toute autonomie, mais en bénéficiant d’un accompagnement et d’un cadre coopératif ?

Oriú vous propose un temps de présentation de son modèle : la CAE culturelle. Rendez-vous chez notre partenaire France Travail spectacle à Bègles pour découvrir ce modèle d’entrepreneuriat coopératif.

Fonctionnement de la structure, échange sur vos projets, réponses à vos questions… Cette réunion vous permettra d’y voir plus clair.

Sur inscription uniquement : https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/612881/printemps-de-l-emploi-culturel-decouvrez-le-statut-d-entrepreneur-salarie-dans-la-culture-avec-oriu-begles

France Travail spectacle BT 20 – avenue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.oriu.coop/nous-rejoindre »}, {« type »: « email », « value »: « bonjour@oriu.coop »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 64 51 05 39 »}] [{« link »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/612881/printemps-de-l-emploi-culturel-decouvrez-le-statut-d-entrepreneur-salarie-dans-la-culture-avec-oriu-begles »}]

Réunion d’information pour découvrir l’entrepreneuriat au sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi dédiée aux métiers artistiques, culturels et créatifs coopération art