Entreprendre en CAE culturelle avec Oriú, Le Bêta, Saint-Cybard

Entreprendre en CAE culturelle avec Oriú Jeudi 28 mai, 09h30 Le Bêta Charente

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T09:30:00+02:00 – 2026-05-28T11:30:00+02:00

Vous résidez en Nouvelle-Aquitaine et souhaitez entreprendre une activité dans le secteur artistique, culturel ou créatif en toute autonomie, mais en bénéficiant d’un accompagnement et d’un cadre coopératif ?

Oriú vous propose un temps de présentation de son modèle : la CAE culturelle. Rendez-vous au Bêta à Angoulême pour découvrir ce modèle d’entrepreneuriat coopératif.

Fonctionnement de la structure, échange sur vos projets, réponses à vos questions… Cette réunion vous permettra d’y voir plus clair.

Sur inscription uniquement : https://framaforms.org/inscription-info-collective-28052026-1765795302

Le Bêta 70 rue Leclerc-Chauvin, 16000 Angoulême Saint-Cybard 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.oriu.coop/nous-rejoindre »}, {« type »: « email », « value »: « bonjour@oriu.coop »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 64 51 05 39 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/inscription-info-collective-28052026-1765795302 »}]

Réunion d’information pour découvrir l’entrepreneuriat au sein d’une Coopérative d’Activité et d’Emploi dédiée aux métiers artistiques, culturels et créatifs coopération art