Entreprendre sans certitudes – avec Vincent BOBIN, CCI Eure-et-Loir, Chartres

Entreprendre sans certitudes – avec Vincent BOBIN Jeudi 12 mars, 17h30 CCI Eure-et-Loir Eure-et-Loir

Sur inscription au prix de 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T17:30:00+01:00 – 2026-03-12T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T17:30:00+01:00 – 2026-03-12T19:00:00+01:00

!

Nous sommes ravis d’accueillir Vincent Bobin pour un retour d’expérience sur « Entreprendre sans certitudes : décisions, doutes, échecs – le parcours d’un sérial entrepreneur » ouvert à tous !

Jeudi 12 mars

⏰ 17h30-19h

CCI Eure-et-Loir

Inscription obligatoire : 5€

️ Prenez votre billet ici : urlr.me/!conf-12mars

Un moment qui s’annonce très enrichissant, plein de tips à appliquer dans votre vie pro comme perso ! On vous en dit plus très vite sur le contenu !

Les sujets abordés lors de cet échange :

Les moments de doute, comment les surmonter

Comment faire quand tu as moins d’argent que le concurrent

La force de la marque et donc l’importance de garder une cohérence

Pivoter son business model,

La relation avec les investisseurs

CCI Eure-et-Loir 5bis avenue Marcel Proust 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

