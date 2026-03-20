Entrepreneuriat & Sport : comment construire le sport de demain ? Sorbonne Paris Jeudi 26 mars, 20h00 sur inscription

Entrepreneuriat & Sport : comment construire le sport de demain ? Par HEC Sports Insights

​Sorbonne Sport Business & HEC Sports Insight ont le plaisir de vous inviter à une table ronde dédiée à l’entrepreneuriat dans la sport tech, réunissant des entrepreneurs et investisseurs qui façonnent déjà l’avenir de l’industrie du sport.

​À travers un moment d’échange ouvert et interactif, les intervenants partageront leur expérience de la création d’entreprises dans le sport, les opportunités offertes par la technologie et les grands défis à relever pour bâtir les modèles de demain.

​Intervenants :

• Samuel Westberg — CEO, LaSource

• Bruno Rivet — Directeur, Seventure

• Hugo Bordigoni — Founder, SkillCorner

​Cette discussion sera l’occasion d’explorer les dynamiques de l’innovation dans le sport, les liens entre startups, investisseurs et clubs, ainsi que les nouvelles façons de construire des projets ambitieux dans une industrie en pleine transformation.

​La table ronde sera suivie d’un temps d’échange avec le public, afin de permettre aux étudiants et passionnés de sport business de dialoguer directement avec les intervenants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T21:00:00.000+01:00

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Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris



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