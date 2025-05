Entrepreneurs Dans La Ville portes ouvertes à La Pépinière – La Pépinière Marseille 1er Arrondissement, 19 juin 2025 08:30, Marseille 1er Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Entrepreneurs Dans La Ville portes ouvertes à La Pépinière Jeudi 19 juin 2025 à 8h30. La Pépinière 24 Rue Lulli Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-06-19 08:30:00

fin : 2025-06-19

Date(s) :

2025-06-19

Petit déjeuner inspirant suivi d’une journée portes ouvertes, l’objectif étant objectif de créer un moment convivial autour de l’entrepreneuriat, de l’inspiration, et de la découverte de projets portés par des entrepreneur·es aux profils variés.

Le programme Entrepreneurs Dans La Ville (EDLV) est un dispositif d’accompagnement à l’entrepreneuriat porté par Sport dans la Ville et Em Lyon Business School. Il accompagne chaque année des jeunes de 20 à 35 ans issus des quartiers prioritaires, dans le développement de leur projet entrepreneurial.





Concrètement, EDLV propose





– des formations business de haut niveau,

– un accompagnement personnalisé,

– un espace de travail dédié (ici à la Pépinière),

– et un accès à un réseau professionnel engagé. .

La Pépinière 24 Rue Lulli

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An inspiring breakfast followed by an open day, the aim being to create a convivial atmosphere around entrepreneurship, inspiration and the discovery of projects led by entrepreneurs with varied profiles.

German :

Inspirierendes Frühstück mit anschließendem Tag der offenen Tür. Ziel ist es, einen geselligen Moment rund um das Thema Unternehmertum zu schaffen, sich inspirieren zu lassen und Projekte zu entdecken, die von Unternehmern mit unterschiedlichen Profilen getragen werden.

Italiano :

Una colazione stimolante seguita da una giornata di porte aperte, con l’obiettivo di creare un’atmosfera conviviale intorno all’imprenditorialità, all’ispirazione e alla scoperta di progetti guidati da imprenditori con profili diversi.

Espanol :

Un desayuno inspirador seguido de una jornada de puertas abiertas, con el objetivo de crear un ambiente de convivencia en torno al espíritu empresarial, la inspiración y el descubrimiento de proyectos liderados por emprendedores de perfiles muy diversos.

