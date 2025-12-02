Entreprise 100% IndustriELLE Semaine de l’Industrie rue Jean Jullien-Davin Valence

Entreprise 100% IndustriELLE Semaine de l’Industrie

Venez à la rencontre de 30 femmes (apprenties, salariées, cheffes d’entreprises) qui incarnent l’industrie et présentent leurs différents métiers !

English :

Come and meet 30 women (apprentices, employees, company directors) who embody industry and present their different professions!

German :

Lernen Sie 30 Frauen (Auszubildende, Angestellte, Unternehmerinnen) kennen, die die Industrie verkörpern und ihre verschiedenen Berufe vorstellen!

Italiano :

Venite a conoscere 30 donne (apprendiste, dipendenti, dirigenti d’azienda) che incarnano l’industria e presentano le loro diverse professioni!

Espanol :

Venga a conocer a 30 mujeres (aprendices, empleadas, directoras de empresa) que encarnan la industria y presentan sus diferentes profesiones

