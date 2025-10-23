Entrer dans la course La Teste-de-Buch

Entrer dans la course La Teste-de-Buch jeudi 23 octobre 2025.

Hippodrome de La Teste de Buch La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-23

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Visite à pied au coeur du centre d’entrainement en situation. Vous découvrirez ainsi les coulisses et les secrets des courses hippiques. Pour terminer cette visite, vous aurez le privilège d’accéder aux salles réservées aux professionnels.

Le minimum de participant est de 9 et le maximum est de 25.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de La Teste de Buch, soit à l’accueil soit en ligne sur le site internet .

Hippodrome de La Teste de Buch La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.fr

