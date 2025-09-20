Entresort Le selfie qui prend son temps Cie La Gamine Villers-Cotterêts

Le selfie qui prend son temps par la compagnie La Gamine La compagnie propose au public de se faire immortaliser comme un aristocrate. On prend la pose, mais aussi le temps, on quitte l’immédiateté et on plonge dans un temps suspendu, qui n’est ni le passé ni le présent. 0 .

Rue de la Pléiade Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 76 48 20 mediatheque@mairie-villerscotterets.fr

