Entretenir son matériel de jardinage Plateforme de végétaux Le Rheu samedi 7 mars 2026.

Entretenir son matériel de jardinage Plateforme de végétaux Le Rheu Samedi 7 mars, 09h30 Ille-et-Vilaine

Au programme : affûtage de lame de tondeuses, sécateurs, cisailles… Désinfection du matériel, révision de débroussailleuses (tête seulement) & gonflage de roues (brouettes…). Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-07T09:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T17:30:00.000+01:00


 

Plateforme de végétaux Impasse Gerhoui, Le Rheu Le Rheu 35650 Ille-et-Vilaine


