Entretenir son matériel de jardinage Plateforme de végétaux Saint-Sulpice-la-Forêt Samedi 14 mars, 13h30 Ille-et-Vilaine

Au programme : affûtage de lame de tondeuses, sécateurs, cisailles… Désinfection du matériel, révision de débroussailleuses (tête seulement) & gonflage de roues (brouettes…). Sans inscription.

Début : 2026-03-14T13:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-14T17:30:00.000+01:00

Plateforme de végétaux Le Tronchay, Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine



