Entretien au verger Ecomusée de la Bintinais Noyal-Châtillon-sur-Seiche Dimanche 15 février, 14h00 GRATUIT

Apprenez à tailler et entretenir vos arbres avec les bons gestes !

Rendez-vous à l’écomusée pour une après-midi de démonstrations, de conseils et d’animations autour de l’entretien des arbres fruitiers et du réemploi de vos déchets verts.

Avec Tous au verger et le service déchets de Rennes Métropole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:00:00.000+01:00

Ecomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche Noyal-sur-Seiche Noyal-Châtillon-sur-Seiche 35230 Ille-et-Vilaine



