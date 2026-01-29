Entretien au verger écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 15 février, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Apprenez à tailler et entretenir vos arbres avec les bons gestes !

Rendez-vous à l’écomusée pour une après-midi de démonstrations, de conseils et d’animations autour de l’entretien des arbres fruitiers et du réemploi de vos déchets verts.

Avec Tous au verger et le service déchets de Rennes Métropole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:00:00.000+01:00

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



