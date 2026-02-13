Entretien au verger, écomusée de la Bintinais, Rennes

Entretien au verger Dimanche 15 février, 14h00 écomusée de la Bintinais Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T18:00:00+01:00

Apprenez à tailler et entretenir vos arbres avec les bons gestes !

Rendez-vous à l’écomusée pour une après-midi de démonstrations, de conseils et d’animations autour de l’entretien des arbres fruitiers et du réemploi de vos déchets verts.

Avec Tous au verger et le service déchets de Rennes Métropole.

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0299513815 »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr »}]

Bettina Clasen